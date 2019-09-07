İki buçuk aydır bulunamayan iki kişi için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği selde bulunamayan 2 kişiyi arama çalışmaları, ailelerin talebi üzerine yeniden başlatıldı.

İlçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde sele kapılarak kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Cengiz Cevahir ve Mahmut Köseoğlu'nun aileleri, arama çalışmalarının yeniden başlatılması için ilgili kurumlara müracaat etti.

EĞİTİLMİŞ KÖPEKLERLE ARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarına tekrar başladı. Ekipler, eğitilmiş köpeklerin de yardımıyla sel ve heyelanın yaşandığı bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.

10 BİNADA YIKIM İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, selin yaşandığı bölgede daha önce yıkımına karar verilen 10 binada yıkım işlemi devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Araklı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığında kriz masası oluşturulduğu belirtilmişti.