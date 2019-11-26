Haberler » Güncel » Trabzon'daki Sera Gölü'nün temizliği tamamlandı - Haber

Trabzon'daki Sera Gölü'nün temizliği tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Trabzon'daki Sera Gölü'nde temizlik çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme göl tabanından çıkarıldı.

26.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:56Trabzon'daki Sera Gölü'nün temizliği tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün 'daki Sera Gölü'nde temizlik çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme göl tabanından çıkarıldı." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, bölgesinin turizm merkezleri arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Sera Gölü'nde başlattığı temizlik çalışmalarını tamamladığını bildirdi.
Çalışmanın, Ankara'dan özel olarak getirilen 2 dragline iş makinası, 2 ekskavatör, 1 yükleyici ve 12 kamyondan oluşan toplam 17 araçlık iş makinası filosuyla yürütüldüğünü ifade eden Pakdemirli, yaklaşık 37 bin 500 metrekarelik alanda tarama yapıldığına dikkati çekti.
Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme göl tabanından çıkarılarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait döküm sahasına nakledildi. Bölge için son derece önemli olan Sera Gölü'nün memba kısmına yapılması planlanan çökeltim havuzunun proje çalışmaları da başlatıldı. Projenin tamamlanmasıyla Sera Gölü'nün yeniden kirlenmesinin önüne geçilecek."

Devlet Su İşleri, Bekir Pakdemirli, Karadeniz, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:04 Konya gündüz öğretmenler günü'nü kutladı, gece kalp krizinden öldü
13:59 Çekmeköy Belediyesinden liseli öğrencilere boğaz turu
13:59 Dışişleri'nden depremden etkilenen Arnavutluk'a destek ve birlik mesajı
13:59 Polisler 'KADES' i tanıttı
13:59 Sanatçılar özel asgari ücret istiyor
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:35 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleci Muslera oldu
12:34 Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
26.11.2019 14:04:57