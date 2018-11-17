Trabzon'daki Trafik Kazası

Trabzon
'un Of ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden babaanne ile torununun cenazeleri, defnedildi.
Kazada yaşamını yitiren Hatice
ile 3 yaşındaki torunu Selman Aydoğdu için Of Çarşıbaşı
Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Güresen Mahallesi Kur'an Kursu öğreticisi Bilal Aydoğdu oğlu Selman'ın, Yemişalan Mahallesi Kur'an Kursu öğreticisi Arif Aydoğdu da anneleri Hatice Aydoğdu'nun cenaze namazını kıldırdı.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından babaanne ve torunun cenazeleri, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Of ilçesinde dün, Adem Aydoğdu yönetimindeki 53 DE 493 plakalı otomobilin Çamburnu
Tüneli çıkışında kanala devrilmesi sonucu Hatice Aydoğdu (76) ile 3 yaşındaki torunu Selman Aydoğdu, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Trabzon
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:05