Trabzon'daki uçak kazasında ölenler anıldı

Trabzon
'da 16 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat törenle anıldı.
İspanyol Barış Gücü askerleri için ilk tören, uçağın düştüğü Maçka
ilçesi Pilav Dağı'ndaki anıt önünde gerçekleştirildi.
Törene, İspanya
'nın Ankara
Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, İspanya Savunma Ateşi Alpay Cesar Gutierrez de La Camara, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan
ve İspanyol askerler katıldı.
Törende, kazada ölen İspanyol askerler için yaptırılan anıta çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu.
Büyükelçisi Gonzalez-Barba, anıta sahip çıktıkları için Türk yetkililere minnettar olduklarını dile getirerek, "İspanya kahraman askerlerimizi asla unutmayacak." ifadesini kullandı.
İspanyol heyet, daha sonra Maçka ilçe merkezinde bulunan Türk-İspanyol Dostluk Anıtı'na da çelenk koydu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Büyükelçisi Gonzalez-Barba, şeref defterini imzaladıktan sonra Maçka Belediyesini ziyaret ederek Başkan Koray Koçhan ile görüştü. Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna
tescilli uçak, 26 Mayıs 2003'te Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Şahinkaya
beldesi Pilav Dağı'nda düşmüş, kazada, 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile biri Belarus
, 12'si Ukraynalı 13 kişilik mürettebat ölmüştü.
İspanya
, Maçka
, Trabzon
, Güncel
Kaynak: AA