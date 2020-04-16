Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Trabzon'dan 104 ülkeye ihracat

Trabzon'un ilk çeyrek ihracatının tutarı 299 milyon 765 bin 432 dolar oldu.

16.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:08
Trabzon'dan 104 ülkeye ihracat
Trabzon 'un ilk çeyrek ihracatının tutarı 299 milyon 765 bin 432 dolar oldu.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Trabzon'dan ocak-mart döneminde 104 ülkeye 134 bin 863 ton ürün gönderildi.
İlk çeyrekteki ihracattan 299 milyon 765 bin 432 dolar gelir elde edildi.
Kentten bu dönemde yapılan ihracatta İtalya ilk sırada yer aldı. İtalya'ya 65 milyon 132 bin 535 dolarlık ihracat yapıldı.
İtalya'yı, 44 milyon 296 bin 290 dolarla Almanya ve 32 milyon 100 bin 160 dolarla da Rusya takip etti.
Bu dönemde geçen yılın aynı döneminde dış satımın olmadığı Peru, Şili, Finlandiya, Endonezya, Japonya, Nikaragua, Tayland, Cibuti, Libya, Katar, Uganda, Yemen, Mozambik, Hırvatistan, Moritanya ve Suriye'ye de satış yapıldı.
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un bölge ve ülke ihracatında her geçen gün ön plana çıktığını söyledi.
Kalyoncu, Trabzon'dan ihracat yapılan ülkelerin de çeşitlendiğini dile getirdi.
Kovid-19 salgını nedeniyle dünya ticaretinde olumsuzluklar yaşandığını belirten Kalyoncu, tüm ülkelerde ticaret hacminin düştüğünü ifade etti.
Kalyoncu, "Salgının kontrol altına alınması ve önümüzdeki aylarda ticaretin başlamasıyla Trabzon'dan yapılan ihracatın çok daha üst sıralara çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: İhracat, Trabzon, İtalya, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Otomotiv devi Honda, 20 Nisan tarihinde Türkiye’de üretime başlayacak Ekonomi
Otomotiv devi Honda, 20 Nisan tarihinde Türkiye'de üretime başlayacak
E-ticaret devi Amazon, Fransa’daki tüm depolarını kapattı Ekonomi
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor Ekonomi
Koronavirüs için özel ürettiği tabutları 16 ülkeye ihraç ediyor
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı Ekonomi
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Ekonomi
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu Ekonomi
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu
Haberler ›› Ekonomi ››Trabzon'dan 104 ülkeye ihracat - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:08: ABD'de endeksler artıda açıldı - Ekonomi 17:07: GAGİAD, başekonomist altınsaç ile ekonomiyi değerlendirdi - Ekonomi 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:04: Honda Türkiye üretime 20 Nisan'ta başlayacak - Ekonomi 16:58: Adana Ticaret Borsası - Ekonomi 16:53: Honda Türkiye, 20 Nisan'da üretime başlıyor - Ekonomi 16:51: Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti - Spor 16:28: Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak - Ekonomi 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber