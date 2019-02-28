Trabzon'dan, Antalya ve Almanya'ya Direkt Uçak Seferleri Başlıyor

SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Murat Özolcay, Trabzon
'dan Antalya
ve Almanya
'nın dört şehrine direkt uçak seferlerine başlayacaklarını söyledi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret eden SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Özolcay, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu
ile görüştü.
Özolcay, halen Trabzon- İzmir
uçak seferlerinin direkt olarak sürdürüldüğüne işaret ederek, "31 Mart'tan itibaren salı, perşembe ve pazar günleri Trabzon-Antalya karşılıklı direkt seferlere başlıyoruz. Ayrıca 31 Mart-22 Ekim arasında salı ve perşembe günleri Düsseldorf
, 10 Haziran'dan itibaren de her pazartesi Köln
, çarşamba günleri Frankfurt
ve cuma günleri Stuttgart
karşılıklı seferlerimiz başlayacaktır." dedi.
Trabzon'u önemli bir destinasyon olarak gördüklerini ifade eden Özolcay, çalışmalarını bu kapsamda sürdürdüklerini kaydetti.
Hacısalihoğlu ise özellikle yaz aylarında büyük turist
yoğunluğunun yaşandığı Trabzon'a, KKTC
'den de direkt sefer koyulması gerektiğini kaydetti.
Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA