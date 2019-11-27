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Trabzon'dan Hakkari'ye gidip önce horon oynadılar sonra halay çektiler

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği, Trabzon Artvinliler Derneği himayesinde gerçekleştirilen "Trabzon'dan Hakkari'ye Selam Getirdik" projesi kapsamında gazeteci, STK temsilcileri ve iş adamlarından oluşan heyet, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

27.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:44Trabzon'dan Hakkari'ye gidip önce horon oynadılar sonra halay çektiler
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği, Artvinliler Derneği himayesinde gerçekleştirilen "Trabzon'dan 'ye Selam Getirdik" projesi kapsamında gazeteci, STK temsilcileri ve iş adamlarından oluşan heyet, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.
Heyetin ilk olarak ziyaret ettiği Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek misafirlerine kentin tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla ilgili bilgi verdi.
Vali Akbıyık, Hakkari'nin tarihinin en huzurlu dönemini yaşadığını belirterek, kentin eskilerde kötü imajla tanındığını ancak buraya gelenlerin böyle bir imajın olmadığını gördüklerini vurguladı.
Bir terör olayı ya da güvenlik sıkıntısı olmadığına işaret eden Akbıyık, "Bazen birtakım olaylar oluyor ancak bunlar ya sınır ötesinde ya da sınırda olur. İl ve ilçe merkezlerinde bir sorun, sıkıntı yok. Hakkari tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. Şehrin görülmesi gereken çok güzel yerleri var." dedi.
Akbıyık, Hakkari'nin 343 kilometrelik sınır hattına sahip olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:
"113 kilometre İran, 230 kilometre de Irak ile sınırımız bulunuyor. Dolayısıyla güvenlik biraz daha öne çıkıyor. Özellikle coğrafya o bölgelerde çok kötü, aşırı dağlık. Terör örgütü bundan faydalanıyor ama sınırları askerimiz, jandarmamız ve polislerimizle en iyi şekilde tutuyoruz. Türkiye'nin güvenliği ciddi anlamda Hakkari'den geçiyor. Burayı iyi tutamazsak memleketin huzuru bozulur ama diyebiliriz tarihin en huzurlu dönemini yaşıyor Hakkari."
İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehirler Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, Vali Akbıyık'a Trabzonspor forması hediye ederek gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

"Hakkari ve Karadeniz arasında bir kardeşlik, bir gönül köprüsü oluşacak"
Heyet daha sonra Biçer Mahallesi'ndeki Meydan Medresesi'ni ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Külekçi, Hakkari'de bulunmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:
"İçişleri Bakanlığı himayesinde uzun zamandır hayata geçirilen çok da olumlu bir geri dönüşü olan kardeş şehirler buluşması kapsamında Karadeniz'den Güney ve Doğu Anadolu'nun farklı bölgelerine ziyaretlerimiz oldu. Bugün de Trabzon'dan aralarında basın mensuplarının da olduğu 20 kişilik heyet ile Hakkari'ye geldik. Amacımız daha fazla insanın Hakkari'yi tanımasını ve daha çok insanın buraya gelmesini, bölge halkı ile buluşmasını sağlamaktır.
Buraya gelen arkadaşlarımız gittiklerinde ailelerine, yakınlarına, arkadaşlarına Hakkari'yi paylaşacaklar. Gazete sayfalarında Hakkari'yi anlatacaklar. Dolayısıyla Hakkari ve Karadeniz arasında bir kardeşlik, bir gönül köprüsü oluşacak. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız."
Daha sonra kent merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Bay köyü zirvesinde şehri kuş bakışı izleyen heyet üyeleri, burada horon oynadı, ardından halay çekerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Polis Özel Harekat Kontrol Noktasını da ziyaret eden heyet, bir süre görüştüğü Şube Müdürü Şaban Bayar'a Trabzonspor atkısı hediye etti.

İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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