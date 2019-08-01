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Trabzon'dan Şanlıurfa'ya Girişimci Kadın Buluşması

"Trabzon'dan Şanlıurfa'ya Girişimci Kadın Buluşması" etkinliğinin Trabzon etabının 5-6 Ağustos tarihinde düzenleneceği bildirildi.

01.08.2019 11:51 Trabzon'dan Şanlıurfa'ya Girişimci Kadın Buluşması
" Trabzon'dan Şanlıurfa'ya Girişimci Kadın Buluşması" etkinliğinin Trabzon etabının 5-6 Ağustos tarihinde düzenleneceği bildirildi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, TTSO ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen, Trabzon ve Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurullarının desteklediği etkinliğinin tüm vatandaşların katılımına açık düzenleneceği belirtildi.
5 Ağustos'ta başlayacak organizasyonun ilk gününde, "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Kadının Durumu" konulu panel düzenleneceği, daha sonra ise web sayfası tasarımı, e-ticaret, hedef planlama ve reklam eğitimlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.
Açıklamada, etkinliğin ikinci gününde düzenlenecek panelde Trabzonlu ve Şanlıurfalı kadınların kendi deneyimlerinden söz edeceği, karşılıklı olarak geliştirebilecekleri yatırım olanaklarını değerlendirecekleri kaydedildi.

Şanlıurfa, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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