Trabzon Defineciler Tarihi Mezarı Kazdı, Jandarma Harekete Geçti

Trabzon
'un Maçka
ilçesinde 947 yılına ait bir mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Defineciler bir buçuk metre çukur kazdıkları mezarın yanında bir battaniye ve kova bırakıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Maçka ilçesi Hamsiköy Mahallesi'nde önceki gün 947 yılına ait tarihi bir mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Mezardaki çukuru gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İncelemede bir buçuk metre çukur kazılan mezarın yanında bir battaniye ve kova bulundu. Mezarı definecilerin kazdığını öne süren vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi.
Mezarın bulunduğu arsa sahibi Cemre Yılmaz, kendi arazilerinde eski tarihlere ait mezarlar bulunduğunu belirterek Burada bizim arazimiz var. Dedemin mezarı da burada. Tanımadığımız mezarlar da var. Bizim haberimiz olmadan tanımadığımız mezarlardan birini kazmışlar. Muhtemelen definecilerin yaptığını ve buradan bir şey alındığını düşünüyoruz. Çünkü buradan kemik çıkmamış. Jandarmada araştırma yapıyor ama henüz hiçbir bilgimiz yok. Olaydan da yeni haberimiz oldu. Bizim mezarlarımızı koruyabilmemiz için mezarlarımızın başında mı durmamız lazım dedi.
Mithat Pervanlar da Burada eskiden bir karakol vardı. Halk dilinde bu karakolun etrafında para olduğu söyleniyordu. Bu söylenti definecilerin kulağına gitmişse gelip burayı kazıdılar. Teknolojiden yararlanıp makineyle geldiklerini duyduk. Buradan havalarını almışlardır. Bu defineciler böyle bir şey duyunca hemen başına konar. Defineci budur. Dağlarda taş başlıklı mezarlar vardır. Bunların hepsini kazdılarö ifadelerini kullandı.
Jandarma, Trabzon, Güncel
Kaynak: DHA