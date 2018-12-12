Trabzon Derede Mahsur Kalan Köpeği Afad Kurtardı

Derede mahsur kalan köpeği AFAD
kurtardı Trabzon
'un Akçaabat
ilçesinde derede mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Akçaabat'ta Söğütlü
Deresi'nde suya kapılarak oluşan adacık üzerinde mahsur kalan köpeği gören çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, ip yardımıyla köprüden dereye indi. Köpek, bağlanan iple yukarı çekilerek kurtarıldı. AFAD ekipleri, kurtardıkları ve yiyecek verdikleri sevimli köpekle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Akçaabat,Trabzon,AFAD
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:08