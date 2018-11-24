Trabzon Dış Cephesini Boyadığı Binanın İskelesinden Düşen İşçi Öldü

Dış cephesini boyadığı binanın iskelesinden düşen işçi öldü
TRABZON'da dış cephe boyası yapmak için çıktığı 7 katlı apartmana kurulu iskeleden dengesini kaybederek bulunduğu yerin alt balkonuna düşen Habil Şişman (54), hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Sena sitesinde meydana geldi. Siteye ait 7 katlı apartmana iskele kuruan ve dış cepe boyası yapan Habil Şişman, çalıştığı sırada aniden dengesini kaybederek bulunduğu 4'üncü katttan 3'üncü katın balkonuna düştü. Yan apartmanda bulunan görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıları kontrolde, düştüğü balkonun iç kısmındaki zeminde düşüp başından darbe alan Şişman'ın, yaşamını kaybettiğini belirledi. Şişman'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İşçi
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:56