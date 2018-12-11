Trabzon Doğu Karadeniz'de Kar Etkili Oluyor; Araçlar Yollarda Kaldı

Doğu Karadeniz
'de, soğuk hava dalgasıyla beraber başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Trabzon
'un Zigana Dağı geçidi ile Bayburt
'un Kop Dağı
Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi
'nde yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Sahil kesimde yer yer sağanak etkili olurken, yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Doğu Karadeniz'i Trabzon üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi
'ne bağlayan Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zigana Dağı geçidinde bir TIR'ın devrilmesi sonucu karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi ile TIR'ın yol dışına çekilmesi ile ulaşım verilmeye başlandı.
Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kopa Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar temizliği başlattı.
Trabzon,Doğu Karadeniz,Kar
11 Aralık 2018 Salı 14:58