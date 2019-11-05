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Trabzon doğu karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı

Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktıDoğu Karadeniz Bölgesi'nde geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı.

05.11.2019 12:12
Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Sonbahar ve kış güzelliğinin bir arada yaşandığı yaylalarda kalanlarda dönüş hazırlığına başladı.
Doğu Karadeniz'de geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, vatandaşlar yaylalarda mahsur kaldı. Beyaza bürünen yaylalarda etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Sonbahar ve kış güzelliğinin bir arada yaşandığı yaylalarda kalanlarda dönüş hazırlığına başladı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı yaylarda kalan yaylacılar, büyük ve küçükbaş hayvanlarını alarak köylerine iniyor. Doğu Karadeniz'de yılın ilk karını görmek isteyenlerde yaylalara çıkıyor.
'DÜN KAR TİPİ VARDI ŞİMDİ GÜNEŞ AÇTI'
Yılın ilk karını görmek için yaylaya çıkan Seykan Gülen, 'Yılın ilk karının fotoğrafını yaylada bulunan komşularımız sosyal medyaya yükleyince heves ettim, yaylaya çıktım. Kar erimeye başladı. Dün burada kar tipi vardı şimdi ise güneş açtı. Bütün mevsimleri bir arada yaşıyoruz. Bu hafta havalar iyi gidecekmiş. Bende bir hafta burada kalmayı planlıyorum. Yaylada beyaza bürünen dağları izleyeceğimö dedi.
'MAHSUR KALDIK'
Karın etkisini gösterdiğini anlatan Yusuf Gülen de Hafta sonu yağan karla yaylada mahsur kaldık. Köye inemeyeceğiz diye endişelendik. İş makineleri ile yollar açıldı. Hava bir günde ısındı. Güneş gelince de kar eridi. Hava ısınınca bizde yaylada kalmaya karar verdik. Şimdi odun kırıyorum, burada konaklayacağız. Sonra yayladaki evimizi kapatıp, köyümüze geri döneceğiz diye konuştu.
'YAYLALARI SEYREDİYORUZ?
Mahmut Ayar ise, 'Dün burada tipi, kar fırtına vardı. Bugün ise güneş var. Yaz son demlerini vuruyor. Dün, kar yağarken mahsur kalacağız diye endişelendik. Hemen aracımıza binerek yayladan indik. Buğun bir geldik ki hava harika. Şimdi karın süslediği yaylaları seyrediyoruzö şeklinde konuştu.
Trabzon doğu karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Güncel

Kaynak: DHA


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