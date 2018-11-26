Trabzon Doğu Karadeniz'in En Büyük Çelik Gemisinin Yapımına Başlandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:54



26 Kasım 2018 Pazartesi 10:54

Doğu Karadeniz'in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandıTRABZON'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiindeki tersanede, tamamlandığında Doğu Karadeniz'in en büyük yük taşıma gemisi olma özelliğine sahip olacak çelik geminin inşasına başlandı. Tamamlandığında, 90 metre uzunluğa, 22 metre de genişliğe sahip olacak gemi, 5 bin 500 ton kapasitesi ile İstanbul-Bandırma arasında TIR taşımacılığında kullanılcak.Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiindeki tersanede, Doğu Karadeniz'in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı. KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Gemi İnşa Bölümü hocalarının da işbirliğiyle yapılan gemi 1,5 yılda bitirilecek. Parçalar halinde üretilip dışarda montajı yapılacak olan gemide bin 500 ton çelik kullanılacak. Tamamlandığında, 90 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğe sahip olacak gemi, 5 bin 500 ton kapasitesi ile İstanbul-Bandırma arasında TIR taşımacılığında kullanılcak. 35 TIR taşıma kapasiteli gemi 4 milyon dolara mal olacak.'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR GEMİ YAPILMADIKTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Kemal Sezer, daha önce böyle bir geminin bölgede yapılmadığını belirterek projenin bölgede üretilecek olan en büyük Ro-Ro gemisi olacağını söyledi. Sezer, Parçalar halinde üretilip dışarda montajı yapılacak. Bu işlem büyük tonajlı vinç gerektirdiği için daha önce bu bölgede böyle bir gemi yapılmadı. Geminin çelik inşaası 10 ay tamamen bitişi ise 1.5 yıl sürecekö dedi.Nur Gemicilik A.Ş. Mühendisi Hasan Çebi de öYapacağımız gemi 90 metre uzunluğu ve 22 metre genişliği ile Doğu Karadeniz'in en büyük çelik gemisi olacak. 5 bin 500 ton kapasite ile 35 TIR taşıyabilecek. Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu ve Denizcilik Bilimleri Fakültesinin bitişiğimizde olması bizim için ayrı bir şans. Hedefimiz bölgemizde kaliteli ürün üreterek dünya standartlarına ulaşıp pastadan payımızı almakö diye konuştu.