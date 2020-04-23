Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

TRABZON Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara teslim oldu

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara teslim olduDOĞU Karadeniz Bölgesi'nde bahar ayında yağan karla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

23.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:20
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara teslim oldu
DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde bahar ayında yağan karla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Ziğana Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Ziğana Dağı'nda gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bahar ayında yağan karla birlikte Karadeniz'i Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Ziğana Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
Mersin'den gelen TIR şoförü Zafer İpek, Zigana Dağı güzergahında bahar ayında karla karşılaştıklarını belirterek, "Devamlı yollardayız. Bazen bu görüntülerle karşılaşabiliyoruz" dedi. Gaziantep'ten gelen TIR şoförü Yasin Bozdağ ise, "Güzel bir manzara. Karlara alışığız ama Zigana Dağı'na ilk defa geldiğim için güzel bir görüntü ile karşılaştım" diye konuştu. TRABZON Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri kara teslim oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Karadeniz, Gümüşhane, Trabzon, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haberler
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Haberler››Güncel››TRABZON Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara teslim oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:09: Başkan Ensari'den '23 Nisan' mesajı - Haber 16:08: Elazığ'da 'Gakkobüs' çocuklar için gezdi - Haber 16:08: Koronavirüsle savaşan sağlıkçılardan '23 Nisan' kutlaması - Haber 16:08: Suriyeli kardeşlerden 23 Nisan kutlaması - Haber 16:08: İstanbul polisinden 23 Nisan kutlaması - Haber 15:40: Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti - Haber 15:15: Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın - Magazin 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:50: Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz - Ekonomi 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak - Ekonomi