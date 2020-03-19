Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısı - Güncel

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları konusunda videoyla uyardı.

19.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:33
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları konusunda videoyla uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentle özdeşleşen Akyazı, Ayasofya Müzesi, Boztepe ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çekilerek hazırlanan videoda, "Huzur ve güvenliğiniz için? bizler? görevdeyiz.? Koronavirüsle ?mücadele ?kapsamında yetkililerimizin açıkladığı? tedbirlere uyalım.? Zorunlu olmadıkça? evden çıkmayalım.? Yetkili mercilerimizin? açıklamaları haricindeki? paylaşımlara? itibar etmeyelim. Emniyettesiniz." mesajına yer verildi.
Konuyla ilgili konuşan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalıdır.' talimatları gereği vatandaşlarımızın yapabileceği her şeyi evlerinden yapmaları, dış dünya ile fiziki irtibatlarını asgariye indirmeleri konusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetimizdir. Emniyettesiniz." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Trabzon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Güncel
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Monaco Prensi II. Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Güncel
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı Güncel
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Loading