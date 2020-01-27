Haberler » Güncel » Trabzon Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları - Haber

Trabzon Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 76 extacy hap, 3,86 gram metamfetamin maddesi, 101,79 gram kubar esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

27.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:00Trabzon Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 76 extacy hap, 3,86 gram metamfetamin maddesi, 101,79 gram kubar esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yenicuma Mahallesi civarında durdurulan 5 şahıs üzerinde 57 extasy hap, Mahallesi civarında bir şahsın üzerinde 19 extasy hap, sebze-meyve hali civarında durdurulan bir şahsın üzerinde ise 3,86 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yomra ilçesinde ise uyuşturucu madde satışı yaptığından şüphelenilen 2 şahsın ikametlerinde gerçekleştirilen aramada 101,79 gram kubar esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Kemerkaya, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30  Trabzon'un gün batımını hiç böyle görmediniz
11:30  Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma
11:30  Depremzedeler geceyi çadırda geçiriyor
11:30  "Olimpiyat atmosferini yaşamayı, olimpiyat köyünde olmayı çok istiyorduk"
11:30  Hokey Kadınlar A Milli Takımı Avrupa ikincisi
27.01.2020 11:34:57