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Trabzon Emniyet Müdürü Alper, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:52Trabzon Emniyet Müdürü Alper, AA'nın
Emniyet Müdürü Metin Alper, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri inceleyen Alper, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " Şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Alper, geleneksel hale gelen Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları yarışmasında her biri birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirtti. Her biri övgüye layık fotoğraflar arasında tercih yaptığını aktaran Alper, şöyle konuştu:
"Bunlardan biri Trabzon'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle Trabzon'da gerçekleşen yürüyüş fotosu, daha sonra iki evladımızın karda yürüyüşle okula gitme çilesini güzel görüntüleyen kareydi, diğeri de ay yıldızlı milli takımımızın efsanevi başarısından sonra Mehmetçiğimize vermiş olduğu selam fotoğrafı oldu. Anadolu Ajansının değerli çalışanlarını ayrı ayrı kutluyorum."

Hüseyin Yıldız, Metin Alper, Sarıkamış, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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