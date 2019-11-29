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Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Galatasaray maçı öncesi Trabzonsporlu taraftarlarla buluştu

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor taraftar gruplarının dernek başkanları ile Galatasaray maçı öncesi bir araya geldi.

29.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:13Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Galatasaray maçı öncesi Trabzonsporlu taraftarlarla buluştu
Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor taraftar gruplarının dernek başkanları ile maçı öncesi bir araya geldi.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un taraftar gruplarıyla buluştu. Polisevinde düzenlenen kahvaltı programında taraftar gruplarının dernek başkanları ile bir araya gelen Alper, Trabzonspor'un başarısı ve stadyum güvenliği için taraftarlarla birlikte olmanın büyük önem arz ettiğini belirterek, karşılaşmanın sportmenliğe yakışır şekilde gerçekleşeceğine inandığı, Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında Trabzonspor'a başarı dileklerinde bulunduğunu söyledi.

Taraftar grupları dernek başkanları ise misafirperverliklerini gösterip takımlarını en güzel şekilde destekleyeceklerini dile getirdi. Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından taraftar gruplarının dernek başkanlarına duvar saati ve 2020 takvimi hediye edildi. Taraftar Grupları Dernek Başkanları ise Alper'e Trabzonspor atkısı hediye etti. - TRABZON

Galatasaray, Metin Alper, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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