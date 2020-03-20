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Trabzon Emniyeti'nden 'EvdeHayatVar" paylaşımı

Trabzon Emniyeti'nden 'EvdeHayatVar" paylaşımı Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa video ile Corona virüsle mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması istendi Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan kısa video ile Korona...

20.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:50
Trabzon Emniyeti'nden 'EvdeHayatVar" paylaşımı
Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa video ile Corona virüsle mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması istendi
TRABZON - Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan kısa video ile Korona virüsle mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması istendi.
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in de kısa bir konuşmasının yer aldığı sosyal medya paylaşımında polislerin "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz. Corona virüsle mücadele kapsamında yetkililerimizin açıkladığı tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Yetkili mercilerimizin açıklamaları haricindeki paylaşımlara itibar etmeyelim. Emniyettesiniz....EvdeHayatVar" ifadeleri yer aldı. Trabzon Emniyeti’nden ’EvdeHayatVar’ paylaşımı

Kaynak: İHA

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Trabzon Emniyeti'nden 'EvdeHayatVar" paylaşımı
Etiketler : Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Genel

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