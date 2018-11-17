Trabzon Emniyeti'nden Fuhuşa Gece Yarısı Operasyonu

Trabzon
'da Emniyet Müdürlüğü
fuhuşa yönelik gece yarısı düzenlediği operasyonlarda 15 kişiye işlem yaptı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Ortahisar
ilçesi Çömlekçi
ve Yalı Mahallesi'nde fuhuş baskını gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve kontrollerde 15 Türk vatandaşı kadın polis ekiplerince alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Haklarında, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan kadınlar daha sonra serbest bırakıldı.
Firari şahıs yakalandı
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetim ve kontrollerde aranma kaydı bulunan firari bir şahıs yakalandı. Yakalanan G.E.'nin 18 ayrı suçtan arama kaydının olduğu, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - TRABZON
Emniyet Müdürlüğü,Trabzon
17 Kasım 2018 Cumartesi 23:53