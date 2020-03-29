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Trabzon Et Kombinası'nın ihalesi 21 Nisan'da yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde kurulması planlanan et kombinası için yapılacak ihalenin 21 Nisan'da gerçekleştirileceğini belirtti.

29.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:34
Trabzon Et Kombinası'nın ihalesi 21 Nisan'da yapılacak
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat ilçesinde kurulması planlanan et kombinası için yapılacak ihalenin 21 Nisan'da gerçekleştirileceğini belirtti.
Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında söz verdiği mezbahane projesinin genişletileceğini ve et kombinası olarak hayata geçirileceğini ifade etti.
Büyükşehir Belediyesine ait arsa üzerinde yapılacak kombinanın, Et ve Süt Kurumu tarafından Akçaabat'ta hizmet vereceğine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"70 büyükbaş ve 200 küçükbaş kapasitesine sahip olması planlanan tesisin ihtiyaç durumunda kapasitesi artırılacak, 410 ton depolama alanı bulunacak. Tesisin hizmete girmesiyle 60 kişiye istihdam sağlanacak. Mezbahane projemizi daha da büyüterek et kombinası olarak hayata geçiriyoruz. İhalesi 21 Nisan'da Et ve Süt Kurumu tarafından gerçekleştirilecek Trabzon Et Kombinası'nın yapımının 2 yılda tamamlanması hedefleniyor."
Zorluoğlu, projenin yapılması sürecinde destek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun'a ve Trabzon milletvekillerine teşekkürlerini de iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: Et ve Süt Kurumu, Akçaabat, Trabzon, Güncel

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