TRABZON Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da

Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da (2)'MUTLUYUZ VE HEYECANLIYIZ'İlk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için Karadeniz'e ulaşan Fatih Sondaj Gemisi'ni karşılayan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.

01.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:05
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da (2)
'MUTLUYUZ VE HEYECANLIYIZ'
İlk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için Karadeniz'e ulaşan Fatih Sondaj Gemisi'ni karşılayan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek "Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz' şuan demir attı. Şuan yolda olan ve kulenin sökülen parçaları bir maunayla geliyor. Tahmini yarın limanımıza varmış olacak. Fatih gemisi özelliği olan, dünyada var olan 10 gemiden birisi. Fatih gemisini Karadeniz'de görmenin mutluluk ve heyecanı yaşıyoruz. Tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Burada özel vinç kuruldu. Fatih gemisinin 104 metrelik kulesini sökümü için kullanıldı. Zaman kaybı olmasın diye bir benzeri de buraya monte edildi. Yaklaşık 3 haftada montajı tamamlandı. Dün bomunu dikledik, geminin yanaşmasını bekliyoruz. Uçakların bir notam koordinatları var; biz bu hususu Devlet Hava Meydanları yetkililerine ilettik. Geçici olarak bir notam değişikliği yapacaklar. Ne tesadüftür ki uzun bir aradan sonra biz Fatih gemisini karşılarken, ilk uçuş da oldu. İki mutluluğu bir arada yaşadık. Montaj işlemi tamamlandıktan sonra gemi; buradan ayrılıp Karadeniz'e açılacak. Ümit ediyoruz ki petrole ulaşırız, bölgenin makus talihini de yenmiş oluruz" dedi.
'DIŞA BAĞIMLILIK SIKINTISI ORTADAN KALKACAK'
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu da, Trabzon Limanı'na gelecek Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz açıklarında yapacağı petrol arama çalışmalarının, Türkiye'nin gücünün ortaya konması açısından önemli olduğunu kaydederek, 'Petrol araştırmaları konusunda Karadeniz'de devletimizin tekrar sondaj araştırmaları ve sondaj yapma konusunda harekete geçmesi, Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye geçmişte, gerek araştırma, gerekse teknik yönden sondaj altyapısı da dahil olmak üzere, gerekse de bilgi donanımı yönünden bu kadar zengin değildi. Fakat son zamanlarda devletimizde teknik altyapı, sondaj, araştırma ve insan gücü ve teknik eleman olarak ileri seviyelere gitmiştir. Bu bakımdan son zamanlarda Akdeniz'de olduğu gibi Karadeniz'de de Fatih Sondaj Gemisi'nin buraya gelip sondaj yapması konusunda yapacağı çalışmalar Türkiye'nin petrolde dışa bağımlılık konusundaki sıkıntısını ortadan kaldıracağı aşikardır" diye konuştu.
'SONUCU MERAK VE HEYECANLA BEKLİYORUZ'
Çıkacak sonucu merak ve heyecanla beklediklerini de ifade eden Hacısalihoğlu, "Ümit ediyoruz ki, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yapacak olduğu çalışmalarda petrolün bulunmasıyla ülkenin dışa bağımlılığı belki de tamamen ortadan kalkacaktır. Bölgesel olarak ekonomiye katkı yönünden baktığımızda, Karadeniz'de petrolün bulunması ve işlenmeye başlanması, sadece sondaj faaliyetlerinin ekonomik açısından değil, petrol ürünlerinin bölgede işlenmesi ve ekonomiye katkısı yönünden de çok önemli olacak. İnanıyoruz ki sonuç olumlu olacaktır. Çünkü daha önceki verilerde, Karadeniz'de petrolün olduğu ve bir an önce bu petrolün çıkartılıp ekonomiye katılması bizlerin arzusudur, bölgenin ve ülkenin gelişmesi, ülkenin ekonomik yönden ayakta durmasıdır. Merak ve heyecanla çıkacak sonuna bağlı olarak oluşacak ekonomiye katkıyı bir an önce bekliyoruz? ifadelerinde bulundu. TRABZON Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon’da

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Trabzon, Fatih, Güncel, Haber

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