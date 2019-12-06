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Trabzon-fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül

Fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödülTrabzon'da, seyir halindeki halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcuya, ilk müdahaleyi sürücü Mehmet Bülbül yaptı.

06.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:56
Fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül
'da, seyir halindeki halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcuya, ilk müdahaleyi sürücü Mehmet Bülbül yaptı. Müdahale anlarına ait görüntüler ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansırdı. Sürücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından altınla ödüllendirildi.
Trabzon- Beşikdüzü hattında sefer yapan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mehmet Bülbül idaresindeki 61 AH 316 plakalı halk otobüsüne binen 80 yaşlarındaki kadın, aniden fenalaştı. Durumu fark eden sürücü Bülbül, otobüsü durdurup, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada diğer yolcular sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
MÜDAHALE ANI KAMERADA
Sürücü Bülbül ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından altınla ödüllendirildi. Otobüs içerisindeki güvenlik kameralarına müdahale anı yansıyan sürücüyü makamında kabul eden Başkan Zorluoğlu, Yaşanan bazı olaylar sonrası insanlığımızdan utanıyoruz ama bu tür yaklaşımları gördüğümüzde de tekrar insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Bunlar çok özel ve güzel yaklaşımlar dedi.
Trabzon-fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül

Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA


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