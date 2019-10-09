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Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şentürk'e ziyaret

"Kuruluştan Kurtuluşa, Söğüt'ten Çanakkale'ye" gezisi kapsamında Bilecik'te bulunan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

09.10.2019 14:28Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şentürk'e ziyaret
"Kuruluştan Kurtuluşa, Söğüt'ten Çanakkale'ye" gezisi kapsamında Bilecik'te bulunan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Ulusal ve yerel basının idarecilerin ve halkın en önemli haber kaynağı olduğunu ifade eden Vali Şentürk, insanların doğru bilgilendirilmesi adına, basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken gösterdikleri mesleki duyarlılığının önemli olduğunu vurguladı. Vali Şentürk'e Trabzonspor forması hediye eden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Küçük ve Yönetim Kurulu üyeleri, bir süre sohbetin ardından Şeyh Edebali Türbesi ile Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi olmak üzere tarihi mekanları ziyaret etti. - BİLECİK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Necati Şentürk, Bilecik, Trabzon, Yaşam

Kaynak: İHA

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