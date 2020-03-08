TRABZON Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü
Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndüTRABZON'un Yomra ilçesinde dün sabaha karşı birinci kattaki evinin penceresinden atlayarak ortadan kaybolan Yasin Albayrak (16) için evinin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu sürdürülen aramalardan sonuç alınamadı.
08.03.2020 12:39
Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü
TRABZON'un Yomra ilçesinde dün sabaha karşı birinci kattaki evinin penceresinden atlayarak ortadan kaybolan Yasin Albayrak (16) için evinin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu sürdürülen aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler gece arama çalışmalarına ara verirken, kayıp genç bu sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan gencin, ormanda gizlendiği belirlendi.
Trabzon 'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesinde yaşayan Yasin Albayrak, dün sabah karşı tek katlı evlerinin penceresinden atlayarak ortadan kayboldu. Sabah odaya giren ağabeyi Abbas Albayrak, kardeşinin olmadığını fark etti. Pencerenin açık olduğunu gören aile çevrede aradıkları Yasin'e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp çocuk için haber verilmesi üzerine AFAD, balık adamlar ve iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı. Evin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı. İş makineleri de gölet çevresindeki kazı yaparken, AFAD ekipleri de drone ile havadan araziyi taradı. Mahallede gün boyu süren aramalarda Yasin'in izine rastlanılamadı. Ekipler dün gece saatlerinde arama çalışmalarına ara verdi.
Yomra İmam Hatip Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi Yasin Albayrak'ın başarılı bir öğrenci olduğunu ve çevresiyle herhangi bir problemi bulunmadığını söyleyen ağabeyi Abbas Albayrak, Sabaha karşı duyduğum ses üzerine uyandım. Kardeşimi odada göremeyince babama haber verdim. Pencere açıktı. Oradan atladı dedi.
Yeğeninin hayatından endişe ettiğini söyleyen Fatma Öztürk de Yasin sakin, uysal, hayvanları seven, belgesel,izleyen, çok dürüst bir çocuktu. Kesinlikle böyle bir şey yapmasını beklemiyordum. Yasin eğer bizi duyuyorsan, bir yerlerde yaşadığına inanıyorum. Lütfen çok üzgünüz, çok kötüyüz. Lütfen ailene geri dön. Seni çok seviyoruz. Duyan, gören olursa lütfen bildirsin, gördüğü yerde haber versin diye konuştu.
BU SABAHA KARŞI DÖNDÜ
Ailesinin endişeli olarak yolunu gözlediği Yasin Albayrak, bu sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan Yasin'in evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda gizlendiği öğrenildi. Geceyi ormanda geçirdiği belirlenen gencin eve dönmesiyle ailesi de rahat bir nefes aldı.
TRABZON'un Yomra ilçesinde dün sabaha karşı birinci kattaki evinin penceresinden atlayarak ortadan kaybolan Yasin Albayrak (16) için evinin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu sürdürülen aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler gece arama çalışmalarına ara verirken, kayıp genç bu sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan gencin, ormanda gizlendiği belirlendi.
Trabzon 'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesinde yaşayan Yasin Albayrak, dün sabah karşı tek katlı evlerinin penceresinden atlayarak ortadan kayboldu. Sabah odaya giren ağabeyi Abbas Albayrak, kardeşinin olmadığını fark etti. Pencerenin açık olduğunu gören aile çevrede aradıkları Yasin'e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp çocuk için haber verilmesi üzerine AFAD, balık adamlar ve iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı. Evin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı. İş makineleri de gölet çevresindeki kazı yaparken, AFAD ekipleri de drone ile havadan araziyi taradı. Mahallede gün boyu süren aramalarda Yasin'in izine rastlanılamadı. Ekipler dün gece saatlerinde arama çalışmalarına ara verdi.
Yomra İmam Hatip Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi Yasin Albayrak'ın başarılı bir öğrenci olduğunu ve çevresiyle herhangi bir problemi bulunmadığını söyleyen ağabeyi Abbas Albayrak, Sabaha karşı duyduğum ses üzerine uyandım. Kardeşimi odada göremeyince babama haber verdim. Pencere açıktı. Oradan atladı dedi.
Yeğeninin hayatından endişe ettiğini söyleyen Fatma Öztürk de Yasin sakin, uysal, hayvanları seven, belgesel,izleyen, çok dürüst bir çocuktu. Kesinlikle böyle bir şey yapmasını beklemiyordum. Yasin eğer bizi duyuyorsan, bir yerlerde yaşadığına inanıyorum. Lütfen çok üzgünüz, çok kötüyüz. Lütfen ailene geri dön. Seni çok seviyoruz. Duyan, gören olursa lütfen bildirsin, gördüğü yerde haber versin diye konuştu.
BU SABAHA KARŞI DÖNDÜ
Ailesinin endişeli olarak yolunu gözlediği Yasin Albayrak, bu sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan Yasin'in evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda gizlendiği öğrenildi. Geceyi ormanda geçirdiği belirlenen gencin eve dönmesiyle ailesi de rahat bir nefes aldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :TRABZON Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü
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