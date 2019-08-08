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TRABZON HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı Sevinç Karabak (56) olay yerinde hayatını kaybetti.

08.08.2019 11:19
TRABZON HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı Sevinç Karabak (56) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Fatih Parkı yanındaki kavşakta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Karabak'a, S.Y.'nin kullandığı 61 K 2552 plakalı hafriyat kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Karabak, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından, kadının cansız bedeni otopsi için Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü S.Y., gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ortahisar, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

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