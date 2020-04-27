Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

TRABZON Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı

Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)GÖZALTINA ALINDITrabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı.

27.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:57
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)
GÖZALTINA ALINDI
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı. Saldırıdan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.A. ile adı açıklanmayan bir yakını hakkında bugün yeniden gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A. ve yakınını Sürmene ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. TRABZON Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haberler
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta ’zafer’ ilan etti Haberler
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO’ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Haberler››Güncel››TRABZON Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:13: Mezarlık duvarından düşen kişinin ayağı kırıldı - Haber 05:04: Ümraniye'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Haber 05:02: Libya Başbakanı Serrac: "Hafter'in darbe projesinin sonlandırılması gerektiğini herkes gördü" - Haber 04:50: BM'den Yemen'in güneyinde özerklik ilanının ardından taraflara itidal çağrısı - Haber 04:36: ÜMRANİYE'DE HURDALIK ALANDA YANGIN ÇIKTI - Haber 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor - Haberler 23:37: Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz - Haber 23:35: 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu - Haber 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek - Magazin 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler