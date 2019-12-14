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Trabzon hastane tavanından düşen işçiyi gören doktor o anları anlattı

Hastane tavanından düşen işçiyi gören doktor o anları anlattıTRABZON'da, Fatih Devlet Hastanesi'nde çalışan bir işçi, internet hattı çektiği sırada tavandan koridora düştüğü anlar kameraya yansıdı.

14.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:45
Hastane tavanından düşen işçiyi gören doktor o anları anlattı
TRABZON'da, Fatih Devlet Hastanesi'nde çalışan bir işçi, internet hattı çektiği sırada tavandan koridora düştüğü anlar kameraya yansıdı. Olay anında hastasına bilgi verirken şaşkınlık yaşayan Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yunus Ayma, Şok oldum dedi.
'da, 25 Kasım'da, Fatih Devlet Hastanesi'nde çalışan bir işçi, 5'inci kattaki Enfeksiyon Sersivi'nde internet hattı çektiği sırada tavandan koridora düştü. Düşen işçinin yerden kalkarak işine devam ettiği anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay anında hastasına bilgi veren Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yunus Ayma da şaşkınlık yaşadığı görülüyor.
O anları anlatan Dr. Yunus Ayma hemşire masasında otururken aniden 'çat' diye bir ses duyduğunu belirterek 'Çok tuhaf gelecek ama yukarıdan bir adam ayaklarının üzerine yere düştü. Şok oldum. Kendimi hemen toparladım, 'bir şeyin var mı' diye sordum. 'Yok' dedi ve işine devam etti. Ben en üst katta olduğumun farkında bile değildim. Gece o saatte teknisyen orada ne arar bende anlamadım. Sonradan öğrendim ki teknisyen orada bilgisayar kablosu çekiyormuş. Panellerin üzerine basınca tavandan aşağıya düşmüş. Tepkisiz gibi görünüyorum ama güvenlik kamerası olduğu için sesi çekmiyor. Orada ona sordum 'şikayetin var mı, ayaklarında bir ağrı acı var mı' diyeö dedi.
'LANGIRT DİYE DÜŞTÜ'
Güvenlik kamerasında ki görüntülerde ses olmadığı için tepkisiz göründüğünü belirten Ayma, 'Sonradan öğrendimki teknisyen orada bilgisayar kablosu çekiyormuş. Panellerin üzerine basınca tavandan aşağıya düşmüş. Langırt diye düştü tabi. Yanımdaki hasta yakını da çok şaşırdı. Şimdi ben orada ilk etapta şok oldum. Daha sonrada tepkisiz gibi görünüyorum ama güvenlik kamerası olduğu için sesi çekmiyor. Orada ona 'şikayetin var mı, ayaklarında bir ağrı acı var mı' diye sordum. 'Yok' dedi. Tedavi istemeyen birine de zorla kontrol yapamazsın. Zaten adam düşünce ayaklarının üzerine sanki hazırlıklı gibi düştü. 'Ahanda olacağı buydu' der gibiydi. O da bekliyordu bu düşüşü sanki.ö diye konuştu.
Trabzon hastane tavanından düşen işçiyi gören doktor o anları anlattı

Devlet Hastanesi, Trabzon, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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