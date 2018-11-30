Trabzon Havalimanı'nda Yangın Tatbikatı Yapıldı

Trabzon
Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ortahisar
Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikata, Havalimanı Mülkü İdari Amiri ve Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın
, Havalimanı Baş Müfettişi Erdinç Kahraman'ın yanı sıra havalimanında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluş temsilcileri ile havalimanı personeli katıldı.
Tatbikatta senaryo gereği, uçuş sırasında yaşanan teknik problem nedeniyle düştüğü varsayılan uçakta çıkan yangına müdahale edildi. Kısa sürede güvenlik önlemleri alarak yangını söndüren ekipler, tatbikatı başarıyla tamamladı.
Toplam 8 araç ve 40 personelin görev aldığı tatbikat sonunda iki itfaiye eri, yaklaşık 20 metre yükseklikteki vinç üzerinden Türk bayrağı açarak iplerle zemine sarktı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Kaymakamı Toğan, tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığı ifade ederek, şunları kaydetti:
"İstenmeyen olaylar bizim her an tetikte olmamızı hatırlatıyor. Bu yüzden havalimanımızda gerek itfaiyemiz gerekse diğer birimlerimizin her an, her türlü olasılığa hazır şekilde 24 saat en ufak bir boşluk bırakmadan hazır bulunması gerekiyor. Tatbikatın gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."
Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ise, ekiplerin havalimanının trafiğe açık olduğu her saatte göreve hazır olduklarını vurguladı.
Yılda bir kez yaptıkları yangın tatbikatının amacının personeli denemek olduğuna dikkat çeken Havalimanı İtfaiye
(ARFF) Birim Müdür Vekili Ali Rıza Akatin de, senaryo gereği oluşturdukları yangında itfaiye personelinin anında yangına müdahale ettiğini aktardı.
Akatin, "Yangını yüzde 60 seviyelerinde düşürdüğümüz zaman müdahaleye geçiyoruz." ifadesini kullandı.