Haberler » Güncel » Trabzon heyeti, Van Trabzonsporlular Derneği'ni ziyaret etti - Haber

Trabzon heyeti, Van Trabzonsporlular Derneği'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden kardeş şehirler projesi kapsamında Van'a gelen Trabzon heyeti, Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret etti.

28.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:43Trabzon heyeti, Van Trabzonsporlular Derneği'ni ziyaret etti
İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden kardeş şehirler projesi kapsamında 'a gelen heyeti, Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden kardeş şehirler projesi ile Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği projesi kapsamında Ahmet Külekçi öncülüğünde 15 kişilik Trabzonlu heyet Van'a geldi. Gün boyu Van'ın tarihi ve turistik alanlarını gezen heyet, akşam saatlerinde ise Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret etti. Heyet, dernek binasında Van Trabzonsporlular Derneğini Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Öner ile yönetim kurulu üyeleri Muhammet Semih Duman, Prof. Dr. Musa Gençcelep, Birol Duman ve bazı üyeler tarafından karşılandı. Her iki heyet bir birlerini tanıttık sonra bir konuşma yapan gezinin koordinatörü Ahmet Külekçi, İçişleri Bakanlığı himayesinde devam proje kapsamında Van ve Hakkari ziyaretleri için bölgeye geldiklerini söyledi. Daha önce de birkaç kez başka arkadaşlarla Van'a geldiklerini ifade eden Külekçi, "Van'da ilk olarak Van FK Başkanı Servet Yenitürk'ü ziyaret ettik. Sıcak geçen ziyaretin ardından Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Akşam saatlerinde de Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret ettik. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sıcak bir ortamda karşılandık. Trabzon heyeti ile tanışıp güzel dostluklar geliştirdik. Ben aynı zamanda da derneğin yönetim kurulu üyesiyim. Burada böyle bir derneğin faal olmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah bundan sonrada sık sık Van ziyaretlerimiz olacak" dedi.

Dernek başkanı Öner ise, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Külekçi dernek başkanı Öner'e Trabzonspor forması taktim ettikten sonra heyet dernekten ayrıldı. - VAN

İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:28 Bakan Ersoy: "Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor"
11:28 Turistler hem kebap yiyor hem de yapımını öğreniyor
11:28 Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
11:27 Irak'ta eylemcilerin İran Konsolosluğu'na saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti
11:27 Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:14 Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:16 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
20:33 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
28.11.2019 11:29:03