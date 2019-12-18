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Trabzon hurmasındaki "Allah" yazısı görenleri şaşırttı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Trabzon hurmasının üzerine Arapça "Allah" yazısı gören vatandaş şaşkına döndü.

18.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:29Trabzon hurmasındaki
'nın ilçesinde, hurmasının üzerine Arapça "Allah" yazısı gören vatandaş şaşkına döndü.

Fethiye'ye bağlı Menteşeoğlu Mahallesinde yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Varlı bahçesinde limon, zeytin ve Trabzon hurması ağaçlarındaki meyve toplamak istedi. Ağaçtan kopardığı hurmanın üzerinde Arapça harflerle 'Allah' yazdığını fark eden Varlı, Arapça bilen arkadaşlarına gösterdi. Hurmanın üzerinde 'Allah' yazısıyla büyük benzerlik gösterdiğini öğrenen Varlı, meyveyi korumaya ve saklamaya karar verdi.

Meyve ağaçlarının bulunduğu bahçeyi 15 yıl önce satın aldığını söyleyen Varlı, Arapçaya hakim arkadaşlarının da bunu onayladığını belirterek; "Trabzon hurmalarını toplamak isterken meyvelerden birinin üzerinde Arapça 'Allah' yazdığını fark ettim. Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadım. Meyveyi gören herkes çok şaşırdı. Diğer meyveleri yesek de bu cennet elmasını yemeyeceğim. Meyvemizi saklamak istiyorum. Dinimiz gereği meyvenin belden aşağıda tutulmamasına ve iyi korunmasına özen gösteriyorum" dedi.

Meyveyi satmayı düşünmediğini vurgulayan Varlı, tek amacının cennet elmasını uzun yıllar koruyabilmek olduğunu kaydetti. - MUĞLA

Fethiye, Trabzon, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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