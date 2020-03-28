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Trabzon İdare Kurulu Toplantısı

Trabzon'da İl İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

28.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:08
Trabzon İdare Kurulu Toplantısı
Trabzon 'da İl İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda basına kapalı yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve kurul üyeleri katıldı.
Sosyal mesafenin korunarak gerçekleştirildiği toplantıda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinin valiliklerin iznine bağlandığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"Tüm vatandaşlarımızın bulunduğu şehirde kalması esas olmakla birlikte, doktor kararıyla sevki uygun görülenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastası olanlar, son 15 gün içerisinde geldiği yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız saat 17.00'den itibaren otogarlarda görev yapacak olan Seyahat İzin Kurulundan alacakları, Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi ile seyahatlerini yapabilecekler."
Şehirde ayrıca, yürüyüş ve bisiklet yolları ile piknik alanları da vatandaşın kullanımına kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Beşirli ve Arsin sahil yürüyüş ve bisiklet yollarını kapatarak zabıta ekipleri ile denetimlere başladı.
Yasaklar kapsamında 100. Yıl Piknik Alanı, Sera Gölü Tesisleri ve piknik alanı ile EYOF Parkı piknik alanları da ziyaretçilere kapatıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Güncel

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