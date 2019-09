Trabzon iflasın eşiğindeki eşine destek çıktı, mermer ustası oldu

İflasın eşiğindeki eşine destek çıktı, mermer ustası oldu Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde, ekonomik sıkıntılar nedeniyle işlettiği mermer atölyesinde borçlanıp, iflasın eşiğine gelen eşi Nazmi Ak'a (39), destek olan Güllü Ak (35), kısa sürede öğrendiği mermer işinde usta oldu. Atölyede, mezar taşı, mermer döküm ve kesimi gibi pek çok işi maharetle yapmayı başaran Güllü Ak, bir yandan iflasın eşiğinden kurtardığı eşine destek oluyor, diğer yandan da 4 çocuğuna annelik yapıyor.İlçede mermer atölyesi işleten Nazmi Ak, 6 yıl önce yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle, çalıştırdığı işçilerinin maaşını ödemekte zorluk yaşadı. Alacaklarını piyasadan temin edememesi üzerine iflasın eşiğine gelen Nazmi Ak, atölyede maaşını alamayan işçileri de işi bırakmak durumunda kaldı. İşçilerinin ayrılmasıyla atölyede tek başına çalışmak zorunda kalan Nazmi Ak'ın yardımına eşi Güllü Ak yetişti. Daha önce atölyedeki işçilere yemek getiren Güllü Ak, zor günler yaşayan eşi için kolları sıvayarak işe koyuldu. Eşinin işlerinde kendisine yardım eden Ak, kısa sürede öğrendiği mermer işçiliğinde ustalaştı. Atölyede zamanla mezar yapımı, mermer dökümü gibi birçok işin üstesinden başarıyla gelen 4 çocuk annesi kadın, hem iflasın eşiğinden kurtardığı eşine destek oluyor, hem de ev işlerini aksatmıyor. Mermer ustalığının yanı sıra, yöreye özgü el sanatı olan Trabzon hasır bileziği örücülüğü de yapan Güllü Ak, 1 ve 5 yaşındaki çocuklarını da mermer dükkanında bakıyor. Atölyeye sipariş vermek için gelen müşteriler ise, ekmeğini taştan çıkaran Güllü Ak'ın çalışkanlığına hayran kalıyor.'EŞİME DESTEK VERDİM, İŞTE USTALAŞTIM'İflasın eşiğine gelen eşine destek verip, atölyenin kapanmasına engel olan Güllü Ak, 'Her şey güzeldi. 2013 yılında eşim iflasın eşiğine geldi. Ekonomik durumumuz kötü oldu. İşçilerin parasını vermeyince işçilerimiz işi bıraktı. Eşime yardım etmek için makineleri öğrenmek zorunda kaldım. 4 çocuğum var. 2 çocuğum burada büyüdü. Çocuklarım için bu mermer atölyesinde oyun alanları oluşturdum. Burada uyuttum çocuklarımı. Zamanla mermer ustası oldum. İşimi seviyorum. Burada şimdi eşimin babası ve kardeşi ile çalışıyoruz. Aile şirketi gibi oldu burası. Herkes bazen inşaata gidiyor ben tek başıma gelip dükkanı burada açıyorum ve tek çalışıyorum. Onların yemeklerini yapıyorum. Çocukların okulu da buraya yakın zaten. Derslerini de çocukların burada yaptırıyorum. Mermer işinden arta kalan zamanlarda hasır da örüyorum. 12 yaşında hasır bilezik dokumaya başladım. Kendime ek harçlığım oluyor. Boş durmayı hiç sevmiyorum' diye konuştu.'AŞILMAYACAK BİR ZORLUK YOK'Dükkana gelen müşterilerin şaşırdıklarını anlatan Güllü Ak, 'Zorlukları tabi ki var. Mermer ustası olmak bir kadın için ilk zamanlarda ağır bir iş olarak gelebilir ama eşimi ve çocuklarımı çok sevdiğim için bu ağır yükün de altından kalktım. Mermer atölyesinde 'ustayım' dediğim zaman insanlar çok şaşırıyor. Kaldıramayacak olduğum yükleri de eşimle beraber kaldırıyoruz. Aşılmayacak bir zorluk yok. Gelen müşteriler, arkam dönükken bana selam veriyor, sonra 'abla sen kadın mısın, usta nerede' diyor. 'Usta benim' dediğimde ise onlar da çok şaşırıyor. Şimdi ise alıştılar. Kadınlar artık her yerde var. Kadınlar, evde oturup eş parası beklemesinler. Her işi yapabiliriz. Yeter ki kendinize güvenin. Kadın-erkek eşit, kadınlar da mücadeleyi asla bırakmasınlar? dedi.'EŞİM ARKAMDA DAĞ GİBİ'Eşinin fedakarlıklarını ve çalışkanlığını anlatan Nazmi Ak, eşinin arkasında dağ gibi durduğunu, zor günleri birlikte atlattıklarını söyledi. Nazmi Ak, İşlerim bozulduktan sonra eşim bana maddi manevi her konuda destek oldu. Elinden geleni yaptı. Gece gündüz burada benimle çalıştı. Çocuklarımızı burada büyüttü. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, borçlarımızı ödemek için canla başla mücadele etti benimle. Halen daha bu mücadeleye devam ediyoruz. Eşim burada yemeklerimizi, çayımızı yapıyor. Mermer işlerini de tek başına halledebiliyor. Eve gittiğimizde hiç 'yoruldum' diyerek bir kenara oturmuyor. Evin işlerini de yapıyor. Zaten 'iyi günde, kötü günde' diye birbirimize söz verdik evlenirken. Eşim bu sözünü tuttu. O benim arkamda dağ gibi. Bize güç veriyor. En zor günlerimde bizi ayağa kaldırıp mücadeleye devam etmemizi sağlayan oydu? diye konuştu.