14.06.2019 15:23
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Trabzon İl Jandarma Komutanının babası Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon İl Jandarma Komutanının babası Konya

Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen'in Konya'da vefat eden babası Celil Şen son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen'in Konya'da vefat eden babası Celil Şen son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen'in babası Celil Şen, Konya'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Celal Şen için merkez Karatay ilçesi Mengene Camisinde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şen'in cenazesi kılınan namazın ardından Çatalhüyük Mezarlığında defnedildi.

Celal Şen'in cenaze namazına ailesi, yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA
Kaynak: İHA
Halil Şen, Trabzon, Jandarma, Konya, Güncel

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