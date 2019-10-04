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Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın korkuttu

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın çıktı.

04.10.2019 17:05Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın korkuttu
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle yoğun bir duman tabakası bölgeyi kapladı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında Hızırbey mahallesindeki İl Sağlık Müdürlüğü binasının bacasından yoğun şekilde duman çıkmaya başladı. Çıkan yoğun duman bölgeyi kaplarken, yangının kalorifer dairesindeki fuel oil kazanındaki temizlik sırasında çıktığı belirlendi. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, müdahalenin ardından yoğun duman etkisini yitirdi. Kalorifer dairesinde çalışan bir işçinin dumandan etkilendiği belirtilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

İl Sağlık Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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