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Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın Kalorifer dairesindeki fuel oil kazanındaki temizlik sırasında çıktığı tahmin edilen yangında bir işçi dumandan etkilendiTRABZON - Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın çıktı.

04.10.2019 17:58
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın
Kalorifer dairesindeki fuel oil kazanındaki temizlik sırasında çıktığı tahmin edilen yangında bir işçi dumandan etkilendi
TRABZON - Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle yoğun bir duman tabakası bölgeyi kapladı.
Alınan bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında Hızırbey mahallesindeki İl Sağlık Müdürlüğü binasının bacasından yoğun şekilde duman çıkmaya başladı. Çıkan yoğun duman bölgeyi kaplarken, yangının kalorifer dairesindeki fuel oil kazanındaki temizlik sırasında çıktığı tahmin edilirken, yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Müdahalenin ardından yoğun duman etkisini yitirirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın

İl Sağlık Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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