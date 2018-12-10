Trabzon 'İmar Barışı' Uyanıkları

'İmar Barışı' uyanıkları Türkiye
genelinde başlatılan 'İmar Barışı' ile 31 Aralık
2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilen kişilerce yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlarda inşa edilen kaçak yapılar tespit edilerek ortaya çıkarılıyor. Trabzon
'da, 'İmar Barışı'nı fırsat bilen kişilerce yeni inşa edilen kaçak yapıları, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış gibi göstererek 'Yapı Kayıt Belgesi' alan 29 kişinin gerçek dışı beyanda bulundukları belirlendi. Kimi yaylacılar ise kaçak yapılarını düşük 'Yapı Kayıt Belgesi' bedeli ödemek için kulübe ve barınak gibi 'Basit Tarımsal Yapı' gösterdikleri de ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekipleri, 'Yapı Kayıt' belgelerini iptal ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu, kaçak yapıların yıkımı için işlem başlattı.
Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi
'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Doğu Karadeniz
'de kaçak yapı sahipleri 'Yapı Kayıt Belgesi' almak için illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yaptı. Trabzon'da 138 bin, Rize
'de 40 bin, Giresun
'da 22 bin, Gümüşhane
'de 15 bin ve Artvin
'de 2 bin dolayında olmak üzere 217 bine yakın başvuru olduğu kaydedildi. Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı'nı fırsat bilen bazı kişilerin yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar da sıkı takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanak tutarak başladıkları yıkımları sürdürüyor. Uyarılarda, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için sahiplerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.
'YENİ KAÇAK YAPILAR ESKİ GİBİ GÖSTERİLMİŞ'
Ancak, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlarda yeni kaçak inşaatlar inşa edildi. Trabzon'da 138 bine ulaşan 'İmar Barışı' başvurularında yeni inşa edilen kaçak yapıları, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış gibi göstererek 'Yapı Kayıt Belgesi' alan 29 kişinin gerçek dışı beyanda bulundukları belirlendi. Kimi yaylacılar ise kaçak yapılarını düşük 'Yapı Kayıt Belgesi' bedeli ödemek için kulübe ve barınak gibi 'Basit Tarımsal Yapı' gösterdikleri de ortaya çıktı. 'Basit Tarımsal Yapı' olarak barınak ve depo gibi gösterilen kaçak yapılara onda biri kadar düşük bedel ödeniyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri 'Yapı Kayıt' belgelerini iptal ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu, kaçak yapıların yıkımı için işlem başlattı.
'YANLIŞ BEYANLARLA İLGİLİ TAKİPLERİMİZ SÜRÜYOR'
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Süleyman Gün, kent genelinde 138 bin kişinin imar Barışı'na başvuru yaptığını belirterek başvuruların sürdüğünü söyledi. Doğu Karadeniz'de özellikle yayla alanlarında daha fazla 'Yapı Kayıt Belgesi' verildiğini ifade eden Gün Burada genelde yapılan yanlışlıklar vatandaşların evlerini 'Basit Tarımsal Yapı' olarak kayıt yaptırmasıdır. Bunlarla ilgili şikayet geldiği durumlarda belgelerin iptali ve suç duyusunda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız yanlış beyanlarını düzeltme hakları var. Bu şekilde davranırlarsa süreç daha sağlıklı işler. Yaylaya kaçak yapı yapmışlar. Bu yapılar konut amaçlı kullanılıyor ama 'Basit Tarımsal Yapı' olarak sisteme giriliyor. 'Basit Tarımsal Yapı' tarımsal malzemelerin koyulacağı depodur. Genellikle daha az para vermek için bu tür işlemler yapıyorlar. Bu şekilde 2 bin lira ödenecek yere 300 lira ile ödeniyor. 2018'de bina yapmış ve belediye tarafından mühürlenmiş ancak 31 Aralık 2017'den önce yapılmış gibi sisteme girenlerle ilgili takiplerimiz sürüyor. Biz Belediyenin mühürleme tutanaklarından bunları tespit ediyoruz dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'n Rize'deki Ayder Yaylası için Ayder'i kirlettik, rezil ettik çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak açıklaması yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Trabzon,Aralık
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:12