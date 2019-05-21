21.05.2019 18:38
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Trabzon Kanalizasyon Çukuruna Düşen İşçi Aranıyor

Kanalizasyon çukuruna düşen işçi aranıyorTrabzon'da kanalizasyon çukuruna düşen belediye işçisi Levent K. (55) kayboldu.

Kanalizasyon çukuruna düşen işçi aranıyor

Trabzon'da kanalizasyon çukuruna düşen belediye işçisi Levent K. (55) kayboldu. Kayıp işçi için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 1700 sıralarında Fatih Mahallesi Ayasofya Müzesi altında meydana geldi. Kanalizasyon hattında temizlik çalışması yürüten belediye işçisi Levent K. dengesini kaybederek düştüğü çukurda kayboldu. Kayıp işçi için arkadaşları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama çalışmalarına eşlik etti. Trabzon Kanalizasyon Çukuruna Düşen İşçi Aranıyor Trabzon, İşçi, Güncel
Kaynak: DHA