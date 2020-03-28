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TRABZON KARADENİZ'DE BALIK AVI DURDU, TEZGAHLARDA ÇEŞİT AZALDI

KARADENİZ'de hava sıcaklarının artmasıyla balık sürüleri kuzeye yöneldi, avcılık durma noktasına geldi.

28.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:34
KARADENİZ'de hava sıcaklarının artmasıyla balık sürüleri kuzeye yöneldi, avcılık durma noktasına geldi. Tezgahlarda balık miktarı ve çeşidi de azaldı.
Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Karadeniz 'de hava sıcaklığının artmasıyla balık sürüleri de saha soğuk olan kuzeyde Gürcistan ve Rusya karasularına yöneldi. Koronavirüs nedeniyle yurt dışına açılamayan balıkçılarda teknelerini limanlara demirleyince avcılık durma noktasına geldi. Tezgahlarda balık miktarı ve çeşidi de azaldı. İstavrit, Mezgit, Palamut, Lüfer, Çinekop gibi çeşitlerde sınırlı miktarda satılıyor. Tezgahlarda daha çok Ege ve Akdeniz'den gelen balıklar yer alıyor.
'TRABZON'DA BALIKÇILIK YOK'
Bu yıl av sezonunun kötü geçtiğini ve balık çeşitlerinin azaldığını söyleyen balıkçı Cem Yazıcı, 'Bilinçsiz avlanmadan dolayı pek verimli geçtiğini söyleyemeyiz. Hastalıktan dolayı büyük kayıkçılar da avlanma sezonunu erken kapattılar. Zaten önümüzdeki ayın 15'inde yasak başlıyor. Balık çeşitleri oldukça azaldı. Şu an Tombik, Uskumru, Küpes, yerli Mezgit var. Şu anda balık Ege tarafından geliyor, Trabzon 'da balıkçılık yokö dedi.
Balıkların Gürcistan sularına kaçtığını söyleyen Yakup Bektaşoğlu da, 'Önceden 10-15 çeşit balık vardı, şu anda 3-4 çeşit balığımız var. Satışlar çok durdu ama vatandaşın bol balık tüketmesi lazım. Balık, vücudun virüse dayanması için ilaç. Kesinlikle yenmesi lazımö diye konuştu.
'KORONAVİRÜS ÇIKTI, BALIK BİTTİ'
Gökmen Aydın da 'Normalde hamsiye zaten erken başladılar. Hava da sıcak olunca bu kez hayvan soğuğa kaçtı ve balık azaldı. Koronavirüs de çıktı hepten balık bitti. Bir dahaki seneye bakalım ne çıkar. Şimdi levrek, somon gibi balıklar var. Bunlar da olmazsa hiç dükkan açmayacağız ama mecbur açıyoruz. Satışlar şu an yarı yarıya düştü. Koronavirüs yüzünden kimse sokağa çıkmıyorö şeklinde konuştu. Mehmet Ziya Kavuzoğlu da, balık çeşidi olmadığı için Akdeniz ve Ege'den gelen balıkları tezgaha koyduklarını söyledi. TRABZON KARADENİZ’DE BALIK AVI DURDU, TEZGAHLARDA ÇEŞİT AZALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karadeniz, Trabzon, Güncel

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TRABZON KARADENİZ'DE BALIK AVI DURDU, TEZGAHLARDA ÇEŞİT AZALDI

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