TRABZON Karadeniz'de mayıs karı güzelliği

Karadeniz'de mayıs karı güzelliğiKARADENİZ'in yüksek kesimleri mayıs ayı sonunda yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

25.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:38
Karadeniz'de mayıs karı güzelliği
KARADENİZ'in yüksek kesimleri mayıs ayı sonunda yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğanın kar ile uyumu ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı geçidinin yanı sıra yüksek rakımlı mezra ile yaylalarda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını yayladaki evlerinde geçiren vatandaşlar, karla birlikte eşşiz manzaranın keyfini sürdü. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı 1800 rakımlı Erikbeli Yaylası'nda da, üzeri karla kaplanan sarı ve mor renkteki zifin çiçekleri ile orman gülleri, eşine az rastlanır bir görüntü oluşturdu. Gümüşhane'nin Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası da, Ramazan Bayramı'nda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Bayramı yaylada geçiren vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, ölümsüzleştirdiği bu anları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
CAN DOSTLAR UNUTULMUYOR
Öte yandan Trabzon Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri de, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Zigana Dağı geçidinde bazı bölgelerine mama, yem ve yiyecek bıraktı. AKUT Gönüllüsü Kemal Başkan, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli olarak yem bıraktıklarını anlatarak, "Bu zor günlerde, can dostlarımız da zor günler geçiriyor. Elimizden geldiğince, halkımızdan topladığımız yardımlarla, onlara yiyecek bırakıyoruz. Bu hayvanlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz. Bunların bize, depremlerde, afetlerde ne kadar yardımcı olduğunu görüyoruz. Halkımızın bunu unutmamasını istiyorum" dedi. TRABZON Karadeniz’de mayıs karı güzelliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Trabzon, Güncel, Haber

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