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Trabzon karadeniz'de vatandaş hamsiye doydu

Karadeniz'de vatandaş hamsiye doyduKaradeniz'de olumlu hava koşulları nedeniyle Trabzon açıklarında avlanan balıkçılar, kasalara doldurdukları hamsiyle limana dönüyor, tezgahlarda bolluk yaşanıyor.

27.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:32Trabzon karadeniz'de vatandaş hamsiye doydu
'de vatandaş hamsiye doydu
Karadeniz'de olumlu hava koşulları nedeniyle açıklarında avlanan balıkçılar, kasalara doldurdukları hamsiyle limana dönüyor, tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Tezgahları süsleyen hamsi 5, mezgit 15, uskumru 10 ve sargan 20 TL'den satışa sunuluyor.
Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bu yıl bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, hamsi avındaki bolluğun sevincini yaşıyor. Trabzon'da, balıkçı tezgahları fiyatları düşen hamsi ile doluyor. Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düşerken, sezondan umutlu olan balıkçılar, deniz suyunun daha da soğumasıyla balık çeşitlerinin artmasını bekliyor. Tezgahları süsleyen hamsinin yanı sıra, uskumru 10, sargan 20, mezgit 15, somon 25, levrek 35, çupra ise 40 TL'de satışa sunuluyor.
'VATANDAŞ HAMSİYE ŞİMDİDEN DOYDU'
Balıkçı Turgay Memiş, son yılların en bereketli hamsi sezonu yaşadıklarını belirterek, Son yılların en bereketli hamsi sezonunu yaşıyoruz. Bu sene hamsi bol çıktı, vatandaş hamsiye şimdiden doydu ama diğer balıkları maalesef tezgahlara koyamadık. Balıkların fiyatları bu aralar tezgahlarda oldukça uygun fiyata yer alıyor. 'Balık demek, sağlık demek. Bol bol balık yiyin' diyoruz vatandaşaö dedi.
'HAMSİ YOĞUNLUĞU VAR'
Hamside bereketli bir sezaon yaşandığı kaydeden Muharrem Usta da, 'Hamsi yoğunluğu var. Balıkçılarda hamsi nereye onlar oraya. Balık kaçıyor bizimkiler kovalıyor. Ucuz balık hamsi. Ben barbon, mezgit tuttuğum halde az önce hamsi yedim. Çok lezzetli. Mezgit, barbun, istavrit fiyatları da uygun. Bu yıl herkes hamsiye doyacak. Hem sağlıklı, hem de lezzetli besinö diye konuştu.

Karadeniz, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

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