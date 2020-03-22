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TRABZON Karadeniz'de yurt dışından dönen balıkçılar karantinada

Karadeniz'de yurt dışından dönen balıkçılar karantinadaKARADENİZ'de balık sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesinin ardından Gürcistan ve Rusya karasularında tekneleri ile avlanan balıkçılar, geri döndü.

22.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:35
Karadeniz 'de yurt dışından dönen balıkçılar karantinada
KARADENİZ'de balık sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesinin ardından Gürcistan ve Rusya karasularında tekneleri ile avlanan balıkçılar, geri döndü. Karadeniz'de tekneleri ile limana yanaşan yaklaşık 300 balıkçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilerek, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmaya başlandı.
Karadeniz'de balık sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesinin ardından balıkçılar da teknelerinin rotalarını Gürcistan ve Rusya karasularına çevirdi. Bir süredir bu bölgede avlanan Karadenizli balıkçılar, yurda döndü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen balıkçılar, evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmaya başlandı. Bölgede yaklaşık 300 dolayında balıkçının karantina altında olduğu öğrenildi.
Gürsictan tarafından gelen teknelerin Trabzon'da Yoroz Limanı'na demirlediğini söyleyen Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bekir Ziya Karaçengel, "Dönen teknelerdeki mürettebatla ilgili tedbirler alınmış. Artvin Hopa'da gümrükten geçmiş, evlerinde karantinaya alınmışlar. Sağlık testlerinde herhangi olumsuz bir duruma da rastlanılmamış. Durumlarına tekrar bakılacak ve karantina uygulaması sona erecek" dedi.
'VATANDAŞI KORUMAMIZ LAZIM'
Balıkçı Ali Şahin de 14 günlük karantina süresinin uygulandığını belirterek, "Şu an için Allah'a şükür bir şey yok. Aile hekimine devamlı kontrole gidiyorum. Bizi arıyorlar zaten. Benim gibi herkesin tedbirini alması lazım. Herkes bilgilendirildi ve evde karantinadalar. Biz yurt dışından geldiğimiz için vatandaşı da korumamız lazım. İlla kendimizi değil. Bizde olur, vatandaşta olmaz, onlara da bulaşır' diye konuştu.
'TEKNELERDE 30- 35 KİŞİ OLUYOR'
Balıkçı Serhan Sevgi ise koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından gelen teknelerin mürettebatlarının karantinaya alındığını belirterek, "Şu an paydos ettik, tayfalarımızın hepsini karantina altına aldık, evlerine gönderdik. 14 gün boyunca evlerinde sürekli kontrol altındalar. Dışarı çıkmıyorlar, tekneye de çağırmıyoruz. Teknelerde ortalama 30- 35 kişi oluyor. Yaklaşık 20- 30 tane de Türkiye'ye tekne geldi. Trabzon'a tahminen 15 tane tekne geldi. Hepsi gözlem altında" ifadelerini kullandı.
Sadık Kurt da yurt dışından gelen balıkçıların karantina altında olduğunu söyleyerek, "Sağlık ekipleri onları kontrol altında tutuyor. 2-3 hafta kadar böyle devam edecekler. Çarşıbaşı'na gelen tahmin ediyorum ki, en az 30 kişi var" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Selay SAYKAL- Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-
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TRABZON Karadeniz’de yurt dışından dönen balıkçılar karantinada

Kaynak: DHA

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TRABZON Karadeniz'de yurt dışından dönen balıkçılar karantinada
Etiketler : Gürcistan, Karadeniz, Rusya, Güncel

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