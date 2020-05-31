TRABZON Karadeniz yaylalarını orman gülü süsledi

Karadeniz yaylalarını orman gülü süslediTRABZON'un Sisdağı Yaylası'nda açan mor ve pembe orman gülü çiçekleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

31.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:20
Karadeniz yaylalarını orman gülü süsledi
TRABZON'un Sisdağı Yaylası'nda açan mor ve pembe orman gülü çiçekleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede 'Deli Bal? diye de tabir edilen balın ana kaynağı olan orman gülü, yaylaları süsledi.
Her yıl mayıs ve haziran aylarında Karadeniz'in yüksek kesimlerinde açan orman gülü (komar) ve sifin çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu. Mor ve pembe orman gülleri ile sarı sifin çiçeklerinin oluşturduğu görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Karadeniz Bölgesi'nde 'Deli Bal' diye tabir edilen kaliteli balın ana kaynağı olan orman gülü bitkisi hem arıcıların hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Trabzon'un Sisdağı Yaylası'nda açan çiçekler, doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflarınıyor. GÖRSEL ŞÖLEN 15 GÜN SÜRÜYOR
Türkiye'de en çok Karadeniz'de yetişen ve bol su seven orman gülü, mor, pembe, sarı ve beyaz renklerde açıyor. Mor ve pembe ağırlıktaki orman gülü çiçekleri, rakım yükseldikçe beyaza dönüşüyor. Arıların da çok sevdiği bu bitki, meşhur Karadeniz balına da eşsiz aromasını veriyor. Orman gülünden elde edilen bal, normal ballardan farklı, tadı acı, rengi ise kahverengi oluyor. Orman altı örtüsü de olan orman gülü bitkisi, dik yamaçların yeşil örtüsünü oluşturuyor. Yapraklarını kış aylarında dökmeyen orman gülünün, sert ve odunsu gövdesi yakacak olarak da kullanılıyor. Orman gülü ve sifin çiçekleri, doğada yaklaşık 15 gün kalıyor. Bu güzelliğin mevsimlik armonisini kaçıranlar ise bir yıl sonrasını beklemek zorunda kalıyor. TRABZON Karadeniz yaylalarını orman gülü süsledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Trabzon, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kayseri’de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır’da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
ABD’de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis’e girdi Haber
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer’in ’Bir daha filmimde oynatmam’ sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı Haber
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı
Bodrum’da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Haberler››Güncel››TRABZON Karadeniz yaylalarını orman gülü süsledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:17: Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi - Haber 09:16: Ankara'da 'change' çetesi çökertildi - Haber 09:15: Güney Kore'den Japonya'ya "ticarette tutumunu netleştir" çağrısı - Haber 09:14: TRABZON Karadeniz yaylalarını orman gülü süsledi - Haber 09:09: Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kovid-19 sürecinde yapılan çalışmaları anlattı - Haber 08:53: 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi - Magazin 07:56: Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek? - Haber 23:43: Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı - Haber 09:22: Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti - Haberler