TRABZON Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldıTRABZON'un Maçka ilçesinde, kar yağışı nedeniyle Taş Yaylası'nda mahsur kalan çoban ve sürüsü, ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

26.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:32
Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı
TRABZON'un Maçka ilçesinde, kar yağışı nedeniyle Taş Yaylası'nda mahsur kalan çoban ve sürüsü, ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Taş Yaylası'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çoban Mahmut Bayrak'ın mahsur kaldığı yönünde ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde kar kütlelerinin yer yer 2 metreyi bulduğu yolu açtı. Uzun uğraşlar sonucu ekipler, yaylada mahsur kalan çoban ve küçükbaş hayvan sürüsüne ulaştı.
Ekipler tarafından kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mahmut Bayrak, 'Yaylaya çıktıktan sonra telefonumun şarjı bitmişti, kimseye haber veremiyordum. Bir akrabam jandarmayı arayarak bana ulaşamadığını söylemiş. Sağ olsun jandarma ekiplerimiz de büyükşehir belediyemizle irtibata geçerek buraya kadar geldiler ve beni kurtardılar. Öncelikle kar yağışının etkili olduğu bölgede yolları açmak için üstün bir çaba gösteren Trabzon Büyükşehir Belediyesine ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum' dedi. TRABZON Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Trabzon, Maçka, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Kılıçdaroğu’ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Haber
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Haberler››Güncel››TRABZON Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: Başkan Büyükkılıç: "Birbirimize sahip çıkıyoruz" - Haber 12:27: Gaziantep'te çalışırken şarkı söyleyip dans eden temizlik işçisi vatandaşı güldürüyor - Haber 12:26: Akaryakıt istasyonu çalışanının fırtınada zor anları - Haber 12:25: Büyükkılıç 'Mehter takımı' ile vatandaşların bayramlarını kutladı - Haber 12:25: Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı - Haber 11:19: Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi - Haber 10:27: Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim - Haber 09:46: Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum - Haber 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler