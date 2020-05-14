TRABZON Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı

Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştıTRABZON'da koronavirüs testi yapılmak istenen yabancı uyruklu hasta, hastanenin 3'üncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalıştı.

14.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:53
Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı
TRABZON'da koronavirüs testi yapılmak istenen yabancı uyruklu hasta, hastanenin 3'üncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalıştı. Çarşafların boyu zemine kadan yetmeyince 1'inci kat hizasında mahsur kalan hasta, güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Kanuni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu hasta, koronavirüs şüphesi üzerine teste tabi tutulmak istendi. Şüpheli hasta, iddiaya göre, test yapılacağı sırada, hastanenin 3'üncü katındaki başka bir odaya geçti.
ÇARŞAFIN BOYU KISA KALINCA HAVADA ASILI KALDI
Pencereden çarşafları birbirine bağlayan hasta, zemine inip, kaçmayı palanladı. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp, tutunarak inmeye çalışan hasta, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çarşafların boyu zemine kadar ulaşmayınca şüpheli, 1'inci kat hizasında mahsur kaldı. Bir kişinin havada asılı olduğunu fark eden vatandaşlar, hastane yönetimine bilgi verdi. Harekete geçen güvenlik ekipleri, hastanenin arka bahçesinden kaçmaya çalışan kişiyi, bulunduğu yerden kurtardı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, yabancı uyruklu kişinin, hastaneden kaçmaya teşebbüs ettiği anları, çevredeki poliklinikte tedavi gören hasta yakınları, cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde; yabancı uyruklu kişinin, hastanenin 3'üncü kat penceresinden, birbirine bağlayıp, aşağıya sarkıttığı çarşafla zemine inmeye çalıştığı, 1'inci katta mahsur kalınca da, çevredekilerin Beyendi, ne yapmaya çalışıyorsunuz. Düşeceksiniz diyerek uyarılarda bulunduğu duyuluyor. TRABZON Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Haber

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