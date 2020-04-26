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TRABZON Koronavirüsünden korunmak için yaylada kalıyorlar

Koronavirüsünden korunmak için yaylada kalıyorlarTRABZON'un Tonya ilçesinde 8 arkadaş, koronavirüsten korunmak için Kumananda Yaylası'na çıktı.

26.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:54
Koronavirüsünden korunmak için yaylada kalıyorlar
TRABZON'un Tonya ilçesinde 8 arkadaş, koronavirüsten korunmak için Kumananda Yaylası'na çıktı. 1 aydır yaylada yaşayan arkadaşlar, elektriği olmayan ahşap evde gaz lambalarıyla doğal bir yaşam sürüyor.
Trabzon'da koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzaklaşan 8 arkadaş, Kumanada Yaylasına çıktı. Ladin ormanlarının arasında yer alan ve yıllar önce inşa edilen doğayla uyumlu ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak bir yaşam sürüyor. Elektrik ve telefon hattı bulunmayan, cep telefonlarının da çekmediği yaylada gaz lambaları ile aydınlattıkları ahşap evde kalan 8 arkadaş, koronavirüs salgını geçene kadar yaylada kalmayı planlıyor.
'KİTAP OKUYARAK ZAMAN GEÇİRİYORUZ'
Türkiye'de koronavirüs salgını çıkınca yaylaya geldiklerini anlatan Turgay Bostan, '8 arkadaşımızla birlikte yiyeceklerimizi alıp yaylaya geldik. Burada zaman geçiyoruz. Elektriğimiz yok, kimseyle hiçbir şekilde irtibatımız yok, dışarıda kar yağıyor. Zamanımızı kitap okuyarak geçiyoruz. Doğal bir yaşam sürüyoruz ve organik besleniyoruz. Elektrik olmadığı için geceleri evimizi gaz lambasıyla aydınlatıyoruz' dedi.
'KÖYDEN GELECEK HABERİ BEKLİYORUZ'
Koronavirüs salgını başladığı günlerde arkadaşlarıyla birlikte yaylaya çıktığını ifade eden Doğan Bostan ise, 'Yaklaşık bir aydır yayladayız. Televizyon yok, telefon çekmiyor. Dünya ile bağlantımızı tamamen kestik. Koronavirüs salgını bitti diye bir haber gelirse o zaman köye ineceğiz' diye konuştu.
Doğal bir yaylada kaldıklarını ifade eden Hayri Bostan da "Yaylamızın yolu yok, elektriğimiz yok, telefon ile bir irtibatımız yok. Koronavirüs ülkemizde etkisini gösterdiği günden beri bu yaylada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. TRABZON Koronavirüsünden korunmak için yaylada kalıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Trabzon, Tonya, Güncel , Haber
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