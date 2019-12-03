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Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ayvazoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

03.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:34Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ayvazoğlu, AA'nın
Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ayvazoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" oy veren Ayvazoğlu, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını seçti.
Fotoğrafların hepsini çok beğendiğini vurgulayan Ayvazoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu Ajansı hakikaten yaşama, spora, hayata ve kültüre dair yaptığı çekimlerle bizi hem bilgilendiriyor hem de geçmişe dair geleceğe bir hatıra bırakmış oluyor. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu bu kıymetli çalışmayı çok değerli buluyorum ve çalışan arkadaşlara başarılar diliyorum."

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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