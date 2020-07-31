TRABZON Kurbanlık hayvan, boynuzlarından tutan kişiyi savurdu

Kurbanlık hayvan, boynuzlarından tutan kişiyi savurdu

TRABZON'un Of ilçesinde kurbanlık bağoanın başını tutmaya çalışana sahibi zor onlar yaşadı. Kurbanlığın bir anda başını çevirmesi ile vatandaş yan tarafa savruldu. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Of ilçesi Yazlık Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde kurbanlık hayvanı yere yatırmaya çalışırken başını tutan kişi kendini bir anda yerde buldu. Boynuzlarından tuttuğu hayvanın kafasını çevirmesi ile birlikte yan tarafa savruldu. O esnada bir panik yaşansada yere düşen kurbanlık hayvanın tekrar ayağa kalkmaması için herkes hayvanı yerde tutmaya çalıştı. Yaşanalar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.