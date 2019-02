Trabzon Limanı'nda İşlem Hacmi 82 Milyon Liraya Ulaştı

Kaynak: AA

TUĞBA YARDIMCI - Doğu Karadeniz'in en büyük ve aktif limanı olan Trabzon Limanı'nda geçen yıl 82 milyon liralık işlem yapıldı.Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1954 yılında faaliyete başlayan Trabzon Limanı'nın Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu söyledi.Ermiş, bin 525 metrelik rıhtım ve 200 bin metrekarelik depolama alanı bulunan limanın 30 yıllık işletme hakkını 21 Kasım 2003 yılında gerçekleştirilen özelleştirmeyle Albayrak Grubu'nun devraldığını, özelleştirmenin ardından limana 45 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirtti.Bölgenin en büyük ve en aktif limanının bin 525 metrelik rıhtım uzunluğunu 2 bin 235 metreye çıkardıklarını, ayrıca 600 metrelik yeni rıhtım oluşturduklarını ifade eden Ermiş, limanın özelleştirmeden önce 3,9 milyon ton olan yıllık elleçleme kapasitesini 15 milyon tona, 3 milyon ton olan depolama kapasitesini de 5 milyon tona yükselttiklerini anlattı.Ermiş, elleçleme kapasitesinin artmasındaki en büyük sebebin, her biri 3,6 milyon avro değerinde iki devasa vinç alınması olduğunu dile getirerek, "Her birinin yıllık elleçleme kapasitesi dökme yükte, yani kömürde 7,5 milyon ton, bunu ikiyle çarparsak 15 milyon ton eder. Bunun yanı sıra bir sürü araç gereç aldık, depolar yaptırdık yani limanın kapasitesi 20 milyon tonu karşılayabilecek seviyeye ulaştı." dedi.Trabzon Limanı'nın Doğu Karadeniz'in en büyük limanı olduğunu dile getiren Ermiş, limanda 178 kişinin istihdam edildiğini, özelleştirme öncesinde kişi başına 4 bin ton olan iş hacminin 16 bin tona ulaştığını söyledi.Ermiş, Türkiye'deki 178 liman arasında borsaya açık tek liman olduklarını belirterek, şöyle devam etti:"2017 yılı ciromuz 73 milyon lira, net karımız 31,8 milyon lira. 2018 yılı ciromuz ise 82 milyon lira, bunun 39,2 milyon lirası net kar. 2017 ile 2018 arasındaki artış oranımız yüzde 12,3. Büyük bir ihtimalle mayıs ayı sonunda genel kurul yapacağız ve taahhüt ettiğimiz temerrüdü, yani karın yüzde 70'ini dağıtacağız. Temerrüt dağıtmada 5 yıl garantimiz var.""1 milyon 139 ton kömür elleçlendi"Limanların, ülkelerin dünyaya açılan kapıları olduğuna işaret eden Ermiş, şu ifadeleri kullandı:"Limanlar, uluslararası ilişkilerden etkilenen yerlerdir. Dünya ekonomisindeki gelgitler limanları da etkiliyor. Global krizden kısmi olarak tonajda etkilendik ama cari açıdan bir önceki yıla göre yüzde 12,3 öndeyiz. Büyük ihtimalle her sene olduğu gibi bu yıl da Trabzon'da kurumlar vergisinde, vergi rekortmenlerinin ön sıralarında yer alacağız. Yaptığımız yatırımların sonucunda maaşını ödeyemeyen bir limandan, vergi rekortmeni ve borsaya açılan bir liman ortaya çıkardık."Ermiş, limanda işlem gören en büyük kalemleri kömür, hububat ve madenlerin oluşturduğunu belirterek, "Limanda geçen yıl 835 bin 686 ton hububat, 1 milyon 139 ton da kömür elleçlendi. Bunun yanı sıra bölgedeki mermer, bakır, çinko, kurşun gibi madenler, özellikle Gümüşhane ve yöresinden çıkartılan bu tür madenler Trabzon Limanı üzerinden dünyaya açılıyor." diye konuştu.Verimli çalıştıklarını vurgulayan Ermiş, "Müşterilerimizin isteğine hızlı cevap veriyoruz. 'Özelleştirmeden sonra ne değişti?' Eskiden yük sahipleri işlemler dolayısıyla bizi bekliyordu şimdi biz yük sahiplerini bekliyoruz, aracını getirsin de bir an önce yükleyelim diye. Sistem sağlam oturdu. Anında karar vermek limanın önünü açan faktörlerden oldu." dedi.Ermiş, bu yıldan mevcut durumu korumayı beklediklerini belirterek, "2019'un ümitli gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. Bazı sıkıntıları ülke çapında atlatabilirsek bu yıla, 2020'ye ve daha ileriye doğru hamleler yapılacak yıl olarak bakıyorum. Bu yıl mevzimizi koruyarak 2020 yılına daha umutlu bakmak istiyoruz." diye konuştu.